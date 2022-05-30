Опасность наступления на Киев остается
14:33 30 мая Киев, Украина
Глава ОВА сообщил, что признаков формирования российских войск для наступления на Киев сейчас нет, однако опасность остается.
"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что рф может использовать и территории беларуси.
Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в россии, угроза повторного наступления остается.
Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.
Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. Угроза существует и будет пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" - Жирнов.
В последнее время в сети начала все чаще появляться информация, что россияне в случае успеха на Донбассе захотят снова атаковать Киевщину и Черниговщину.
Мнения в политикуме разделились – одни сообщают, что это информационно-психологическая спецоперация рф , другие уже советуют минировать северные границы страны.
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