ОП: РФ намеренно переводит переговоры по Донбассу в неконструктивное русло

10:53 09 Апрель Киев, Украина

В Офисе Президента уверены, что России нечего сказать на нормандской встрече, поэтому со стороны Москвы исходят протесты в отношении проведения встречи лидеров "нормандской четверки".



Об этом заявил заместитель главы



Он отметил, что сейчас именно Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква Он отметил, что сейчас именно Россия выступает против проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас планируется разговор с лидерами Германии и Франции. Вопрос не в датах. Именно одна страна не хочет проведения этого саммита. Это - Россия. Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква.

Также в Офисе Президента считают, что России сейчас нечего сказать на нормандской встрече.

"Россия не выполнила ни одной договоренности Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - сказал Жовква.

При этом он не считает, что минский и нормандский форматы заблокированы.