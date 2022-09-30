ОП опубликовал результаты срочного заседания СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с украинским лидером состоялось в пятницу, 30 сентября. Участники заседания обсудили ряд важных вопросов.
Об этом сообщает Офис президента.
В частности, члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны рф. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории.
Главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым рассказали о "голосовании", которое проводили оккупанты на захваченных украинских территориях. В частности, во время "референдумов" происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.
СНБО также рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
Члены СНБО обсудили меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. Среди них:
- укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины,
- увеличение военно-технической помощи нашему государству,
- усиление санкционного давления на россию,
- внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене,
- активизация стратегии ядерного сдерживания рф со стороны стран евроатлантического пространства,
- противодействие гибридным угрозам, вызванным россией.
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