ОП опубликовал результаты срочного заседания СНБО

19:02 30 сентября Киев, Украина

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с украинским лидером состоялось в пятницу, 30 сентября. Участники заседания обсудили ряд важных вопросов.



Об этом сообщает Офис президента.



В частности, члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны рф. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории.



Главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым рассказали о "голосовании", которое проводили оккупанты на захваченных украинских территориях. В частности, во время "референдумов" происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.



СНБО также рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.



Члены СНБО обсудили меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. Среди них: