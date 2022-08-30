ОП объяснил необходимость окончания активной фазы войны до наступления зимы

19:24 10 августа Киев, Украина

Для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью, опубликованном в среду, 10 августа.

"Конечно, такие риски (удары по объектам теплоэнергетики) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - пояснил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории освободить.