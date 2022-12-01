ООН запросила для Украины $5,7 млрд для гумпомощи

12:04 01 декабря Киев, Украина





По словам координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", и "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".



Как говорится в докладе ООН, девять месяцев войны между россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах в настоящее время голодают.



Отмечается, что по данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи 230 млн наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25% больше, чем в этом году.



В следующем году, по оценкам ООН, помощь потребуется еще 65 миллионам человек, в результате чего общее число людей в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это составляет более 4% людей на планете или около населения США. На следующий год для Украины запрошено в общей сложности 5,7 млрд долларов. Об этом сообщает центр новостей ООН По словам координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", и "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".Как говорится в докладе ООН, девять месяцев войны между россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах в настоящее время голодают.Отмечается, что по данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи 230 млн наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25% больше, чем в этом году.В следующем году, по оценкам ООН, помощь потребуется еще 65 миллионам человек, в результате чего общее число людей в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это составляет более 4% людей на планете или около населения США.

"Гуманитарные потребности шокирующе высоки, поскольку экстремальные явления этого года перетекают в 2023 год", - отметил Гриффитс.

По его словам, будет "очень сложно" получить всю сумму, запрашиваемую у доноров.