ООН: война в Украине оставит без еды каждого пятого жителя Земли

Война в Украине грозит нищетой. нуждой и голодом почти 1,7 млрд человек — более одной пятой человечества.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он уточнил, что Украина и Российская Федерация обеспечивают почти треть мирового производства пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Поставляемое ими зерно является важным источником продовольствия для некоторых из самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения в 45 стран с наименее развитой экономикой. Также Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти.
Война усугубила проблемы, с которыми сталкиваются многие развивающиеся страны в результате пандемии коронавируса, исторического долгового бремени и стремительного роста инфляции.
С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%, цены на нефть выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, а природный газ и удобрения подорожали в два с лишним раза.
Гуманитарные операции ООН сталкиваются с нехваткой финансирования: Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредила, что у нее недостаточно ресурсов, чтобы накормить голодающих в отчаянных ситуациях. Агентству срочно требуется $8 млрд для поддержки операций в Йемене, Чаде и Нигере.
«Существует прямая связь между ростом цен на продовольствие и социальной и политической нестабильностью. Наш мир не может себе этого позволить. Нам нужно действовать сейчас», - заявил Гутерриш.
Ранее ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупредила, что война России и Украины — первого и пятого экспортеров зерна в мире — сказывается на рекордном росте цен на еду в мире. Индекс цен продуктов питания растет семь 7 кварталов подряд — это рекордно длинный период роста за последние 13 лет. Продолжение войны и ввод ограничений на экспорт могут поднять цены на продукт ещё на 22%.
Евросоюз также обвинял российских военных в Украине в усугублении продовольственного кризиса в мире. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Москва уничтожает запасы пшеницы и не позволяет судам доставлять зерно за границу.
Он уточнил, что Украина и Российская Федерация обеспечивают почти треть мирового производства пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Поставляемое ими зерно является важным источником продовольствия для некоторых из самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения в 45 стран с наименее развитой экономикой. Также Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти.
Война усугубила проблемы, с которыми сталкиваются многие развивающиеся страны в результате пандемии коронавируса, исторического долгового бремени и стремительного роста инфляции.
С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%, цены на нефть выросли более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, а природный газ и удобрения подорожали в два с лишним раза.
Гуманитарные операции ООН сталкиваются с нехваткой финансирования: Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредила, что у нее недостаточно ресурсов, чтобы накормить голодающих в отчаянных ситуациях. Агентству срочно требуется $8 млрд для поддержки операций в Йемене, Чаде и Нигере.
«Существует прямая связь между ростом цен на продовольствие и социальной и политической нестабильностью. Наш мир не может себе этого позволить. Нам нужно действовать сейчас», - заявил Гутерриш.
Ранее ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупредила, что война России и Украины — первого и пятого экспортеров зерна в мире — сказывается на рекордном росте цен на еду в мире. Индекс цен продуктов питания растет семь 7 кварталов подряд — это рекордно длинный период роста за последние 13 лет. Продолжение войны и ввод ограничений на экспорт могут поднять цены на продукт ещё на 22%.
Евросоюз также обвинял российских военных в Украине в усугублении продовольственного кризиса в мире. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Москва уничтожает запасы пшеницы и не позволяет судам доставлять зерно за границу.
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