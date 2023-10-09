ООН тревожится о судьбе украинских детей, вывезенных в россию

17:01 09 октября Киев, Украина

Офис ООН по правам человека 9 октября заявил, что обеспокоен отсутствием системы возвращения украинских детей, вывезенных в россию, а также сообщениями о жестоком обращении от некоторых детей, которых уже удалось вернуть.

Об этом пишет The Guardian.

"Офис ООН по правам человека (OHCHR) по-прежнему серьезно обеспокоен тем, что не существует налаженной системы возвращения украинских детей, переданных на оккупированные россией территории или в российскую федерацию", — сказала Нада аль-Нашиф, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди детей, которых родственники вернули из рф или оккупации, некоторые говорили о жестоком обращении от россиян. В частности, пока эти дети еще были под наблюдением россии, они подверглись сами или были свидетелями психологического или физического насилия со стороны педагогического персонала.



Украинские власти говорят, что подтвердили вывоз почти 20 тысяч детей. Точное количество неизвестно, потому что нет доступа к россии или оккупированным территориям. В настоящее время Украина репатриировала более 400 детей.