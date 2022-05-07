ООН сравнивает действия рф с военным преступлением

18:07 06 мая Киев, Украина

ООН сопоставляет действия рф после вторжения в Украину с военными преступлениями.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилые массивы в Одессе и т.д.



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает в Украине свидетельства и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.



Об этом в четверг, 5 мая, на заседании Совета Безопасности ООН сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет.



Так, Мишель Бачелет на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что комиссия продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права.



В контексте вооруженного нападения РФ на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями.

"Многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", - отметила она.



Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатра в Мариуполе, железнодорожного вокзала в Краматорске, жилых массивов в Одессе и т.д.



Бачелет добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, казней мужчин, изнасилования женщин, похищения людей, на месте пообщались с жертвами и свидетелями нарушений.



Большинство смертей, по ее данным, вызвано обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами, кое-где по гражданским стреляют снайперы.



Бачелет напомнила, что даже в день визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским было совершено обстрел города двумя ракетами, во время которого погибла журналистка.



Верховный комиссар отметила, что цифры жертв среди гражданского населения, которые ежедневно публикует УВКПЧ, занижены, поскольку данные с мест боевых действий поступают со значительным опозданием.