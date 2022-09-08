ООН: россия подвергала мирных жителей принудительному обнажению и допросам во время «фильтрационных» проверок

15:21 08 сентября Киев, Украина

Военные рф подвергали граждан Украины «фильтрации» с принудительным обнажением, пытками и допросами о политических взглядах.

Соответствующие случаи задокументировало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет CNN.

"В некоторых случаях ожидающие „фильтрации“ ночевали в транспортных средствах или в необорудованных и переполненных помещениях, иногда без надлежащего доступа к пище, воде и санитарии. Мы особенно обеспокоены тем, что женщины и девочки подвергаются риску сексуального насилия во время процедур «фильтрации»", — рассказала помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

Управление ООН также зафиксировало случаи, когда украинцев задерживали или пытали из-за подозрений в связях с Вооруженными силами Украины или государственными учреждениями, а также за «проукраинские или антироссийские взгляды». В некоторых случаях это закончилось «насильственными исчезновениями».

Пытки осуществлялись в печально известной колонии под Еленовкой и в следственных изоляторах. российские войска пытали украинцев, добиваясь «признания» в их активном сотрудничестве с правительством Украины. Некоторых освободили, а другие по-прежнему остаются в застенках и «их семьи не имеют или имеют мало информации об их местонахождении и судьбе»", - рассказала Керис.

Согласно данным Госдепа США, операции по фильтрации украинских граждан контролируют и координируют чиновники администрации президента россии. В Донецкой области развернут 21 объект для проверки украинских граждан, подсчитали в лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета. Люди проходят через систему, оставляя свои телефонные контакты, фотографии, паспортные данные и отпечатки пальцев.



По данным ООН, более 6,9 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами в Украине. За время войны было убито 5718 мирных жителей, в том числе 372 ребенка, и 8199 ранено, из них 635 детей.