ООН: россия несет ответственность за ракетный обстрел Грозы

Организация Объединенных Наций (ООН) признала, что россия несет ответственность за ракетный обстрел кафе в селе Гроза Харьковской области, который произошел 5 октября. Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что удар был нанесен войсками россии, и отсутствовали признаки присутствия украинских военных вблизи места атаки.
По данным подробного отчета ООН об обстреле Грозы, в результате этого ракетного удара по гражданскому заведению погибли 59 человек, находившихся там на поминках. Среди жертв были 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Все они были гражданскими лицами. Жители собрались в кафе-магазине после похорон местного жителя, который служил в Вооруженных силах Украины, и местное заведение было полностью разрушено в результате взрыва.
ООН отметила, что этот инцидент стал одним из самых смертоносных для гражданского населения с февраля 2022 года.
Организация подчеркнула, что "есть разумные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами, и что не было никаких признаков присутствия военного персонала или других военных целей на территории или рядом с кафе во время атаки".
ООН также подчеркнула, что любой сценарий атаки на гражданское население или гражданские объекты является нарушением международного гуманитарного права.
По данным подробного отчета ООН об обстреле Грозы, в результате этого ракетного удара по гражданскому заведению погибли 59 человек, находившихся там на поминках. Среди жертв были 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Все они были гражданскими лицами. Жители собрались в кафе-магазине после похорон местного жителя, который служил в Вооруженных силах Украины, и местное заведение было полностью разрушено в результате взрыва.
ООН отметила, что этот инцидент стал одним из самых смертоносных для гражданского населения с февраля 2022 года.
Организация подчеркнула, что "есть разумные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами, и что не было никаких признаков присутствия военного персонала или других военных целей на территории или рядом с кафе во время атаки".
ООН также подчеркнула, что любой сценарий атаки на гражданское население или гражданские объекты является нарушением международного гуманитарного права.
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