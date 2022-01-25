ООН призывает к сохранению "Нормандского формата"

Организация Объединенных Наций поддерживает сохранение и дипломатические усилия "Нормандского формата", а также выступает за выполнение Минских соглашений.
Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ перед отправлением в Москву с визитом, который начинается в среду.
Об отправке миротворцев ООН в Украину
Договоренность по отправке миротворческих сил ООН в Украину вряд ли будет достигнута в ближайшее время, отметил Гутерриш. “Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем”, — сказал он.
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