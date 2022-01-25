ООН призывает к сохранению "Нормандского формата"

10:58 11 Май Киев, Украина

Организация Объединенных Наций поддерживает сохранение и дипломатические усилия "Нормандского формата", а также выступает за выполнение Минских соглашений.



Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ перед отправлением в Москву с визитом, который начинается в среду.

“Мы всецело поддерживаем полное выполнение минских соглашений, а также всецело поддерживаем дипломатические усилия в рамках “нормандского формата”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. “Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться, — продолжил он. — Мы не претендуем на какую-либо главенствующую роль, мы лишь хотим быть полезными в том объеме, в котором участники „нормандского формата“ сочтут нашу роль полезной”.

Об отправке миротворцев ООН в Украину



Договоренность по отправке миротворческих сил ООН в Украину вряд ли будет достигнута в ближайшее время, отметил Гутерриш. “Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем”, — сказал он.