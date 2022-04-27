ООН призывает Иран к сдержанности во избежание эскалации конфликта в регионе

13:34 28 ноября Киев, Украина

Последствия конфликта, назревающего на фоне теракта под Тегераном, могут иметь тяжелые последствия для всего Ближнего Востока. Этой ситуацией крайне встревожены в Организации Объединенных Наций. Как стало известно, официальный представитель генсека ООН, комментируя убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, призвал избегать шагов, способных привести к эскалации конфликта в регионе.

"Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", - сказал Ферхан Хак.

Фахризаде, по информации Минобороны Ирана, был смертельно ранен в результате столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами в Тегеране. На месте происшествия прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком-ядерщиком расстреляли.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, к убийству Фахризаде может быть причастен Израиль.

Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкан заявил, что убийство Фахризаде является очередной попыткой усиления давления на Иран для дальнейшего развязывания полномасштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Он пообещал обрушиться на убийц физика, "как гром".

В 2008 году иранский физик-ядерщик попал под экономические санкции США как автор иранской ядерной технологии.

Напомним, что один из создателей ядерной программы Ирана, высокопоставленный ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит под Тегераном. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.