ООН призвал разблокировать порты Одессы

11:21 07 мая Киев, Украина

Представитель Дэвид Бизли предсказывает всемирный голод если украинские порты не заработают.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли призвал разблокировать порты Одесской области, чтобы обеспечить свободную доставку украинских продуктов по миру.



Соответсвующее сообщение он обнародовал в Twitter в пятницу, 6 мая.

"Украинские зернохранилища переполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире маршируют к голодной смерти. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить", - заявил Бизли.



Представитель ООН спрогнозировал голод во всем мире, если работа украинских морских гаваней не будет возобновлена немедленно.