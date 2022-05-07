ООН призвал разблокировать порты Одессы

Представитель Дэвид Бизли предсказывает всемирный голод если украинские порты не заработают.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли призвал разблокировать порты Одесской области, чтобы обеспечить свободную доставку украинских продуктов по миру.
Соответсвующее сообщение он обнародовал в Twitter в пятницу, 6 мая.
Соответсвующее сообщение он обнародовал в Twitter в пятницу, 6 мая.
Представитель ООН спрогнозировал голод во всем мире, если работа украинских морских гаваней не будет возобновлена немедленно.
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