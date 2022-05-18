ООН приняла усиленную резолюцию в отношении РФ о правах человека в оккупированном Крыму

Генассамблея ООН одобрила обновленную украинскую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Документ поддержали 64 страны, 23 проголосовали против, 86 стран воздержались.
Об этом сообщает пресс-служба МИД 16 декабря.
Документ, отмечают в МИД, констатирует, что РФ не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.
Генассамблея ООН также подчеркивает, что РФ использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности, путем привлечения ФСБ.
Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав граждан Украины. В резолюции зафиксировано, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю и проводит сознательную политику по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.
В этом контексте Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в оккупированный Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.
Это - пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова. В МИД отмечают, что принятый документ будет способствовать реализации украинской инициативы по созданию "Крымской платформы".
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