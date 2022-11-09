ООН подготовила резолюцию о выплате россией репараций Украине

13:31 09 ноября Киев, Украина

Генассамблея ООН планирует 14 ноября вынести на голосование резолюцию, согласно которой россия должна выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб.





Резолюцию предложили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Совет безопасности ООН, членами которого являются 15 государств, с начала войны не смог принять ни одного документа, осуждающего вторжение россии, которая имеет в совете право вето. При голосовании в Генеральной ассамблее ни у кого такого права нет, но и принятые ею резолюции не являются юридически обязывающими. Ассамблея приняла уже четыре документа, осуждающих действия россии.



В новой резолюции Генассамблея подтверждает, что выступает за сохранение «суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» Украины, снова призывает россию немедленно «прекратить применять силу против Украины» и вывести все войска с ее территории.



Кроме того, в документе признается необходимость установить «международный механизм для репараций за ущерб, убытки или повреждения», возникшие в результате «противоправных действий» в отношении Украины. Вторгнувшись в Украину, россия нарушила международные законы и должна быть привлечена за это к ответственности, говорится в проекте резолюции Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Associated Press.Резолюцию предложили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Совет безопасности ООН, членами которого являются 15 государств, с начала войны не смог принять ни одного документа, осуждающего вторжение россии, которая имеет в совете право вето. При голосовании в Генеральной ассамблее ни у кого такого права нет, но и принятые ею резолюции не являются юридически обязывающими. Ассамблея приняла уже четыре документа, осуждающих действия россии.В новой резолюции Генассамблея подтверждает, что выступает за сохранение «суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» Украины, снова призывает россию немедленно «прекратить применять силу против Украины» и вывести все войска с ее территории.Кроме того, в документе признается необходимость установить «международный механизм для репараций за ущерб, убытки или повреждения», возникшие в результате «противоправных действий» в отношении Украины. Резолюция рекомендует 193 странам — членам Генассамблеи создать в сотрудничестве с Украиной «международный реестр» для учета информации о таком ущербе для украинцев и правительства страны, нанесенном россией.

Представитель Генассамблеи Паулина Кубяк сказала AP, что дебаты по проекту резолюции проводиться не будут, но страны смогут объяснить мотивы своего голосования до или после его проведения.



Резолюция ссылается на два документа:





статью 14 Устава ООН, в которой Генассамблея уполномочивается «рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуации, <…> которая, по мнению Ассамблеи, могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отношения между нациями, включая ситуации, возникающие в результате нарушения положений настоящего Устава»;

резолюцию Генассамблеи № 60/147 от 16.12.2005 «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права».