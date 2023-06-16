ООН и Украина договорились об эвакуации пострадавших с оккупированных территорий Херсонщины

15:39 08 июня Киев, Украина

МИД Украины сообщило о соглашении между Украиной и ООН о формировании специальных групп для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей с оккупированных территорий Херсонской области, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Такое заявление было сделано по итогам встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Координатора системы ООН в Украине, Гуманитарного координатора Дениз Браун.

"ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, направленные на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории", — сказано в заявлении.

Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения. Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только россия предоставит доступ и гарантии безопасности.