ООН: дефицит воды в Крыму - вина России

18:50 07 Сентябрь Киев, Украина

Вся ответственность за водоснабжение оккупированного Крыма лежит на Российской Федерации.

Об этом заявила официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она добавила, что право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека.



Украина должна в соответствии с международным законодательством в области прав человека “поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав” крымчан, отметила Тросселл.





По данным оккупационных российских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

Оккупированный Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня. В этом году многие крымчане остались даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину. Так Кремль манипулирует водной проблемой, в которую искусственно загнал полуостров.