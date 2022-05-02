«Они не сумасшедшие, они убивают нас сознательно»: главное из интервью Зеленского иностранным СМИ

10:09 02 мая Киев, Украина





Главное из интервью Зеленского: Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью австралийскому телеканалу Nine Network, съемочная группа которого провела 2,5 суток в пути, чтобы задать президенту волнующие мир вопросы.Главное из интервью Зеленского:

Россияне понимают, что делают



Я не уверен, что они [русские] там сошли с ума. Они понимают, что делают. Они создали этот мир, в котором убивают нас и никого не воспринимают, если у него другое мнение. Они нас ненавидят, потому что по телевизору им говорят, что нас есть за что ненавидеть



Они [власти России] создали для общества отдельный мир.



Они не забирают своих погибших, а выносят вещи украинцев



Отрублены головы были, случаев было много разных. И даже когда ты понимаешь, что среди них много палачей, которые делали это с гражданскими людьми, приходит тот момент, когда тебе кажется, ты все понял – они хотят уничтожить тебя и народ. И тут ты снова не понимаешь, когда видишь на улицах трупы их солдат, военных, которых они оставили и бросили.



Они же их не прятали, не забирали. Они и раненых не забирали. Они убегали. Это просто трусливые варвары. Бросали своих людей, чтобы забрать стиральные машины.



О 10 покушениях



Это всего 10 человек хотят этого [убийства Зеленского], это не так страшно. Я думаю, что у президента России гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике…



То, что пережили и переживаем все мы, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах находили украинцев – я думаю, у меня более-менее ситуация не так страшна. Мне страшно за наших людей, особенно за семьи, которые потеряли близких



О невозможности отмены санкций против РФ



Вопрос о снятии украинских санкций на двусторонних переговорах с россией не поднимался и не может быть поднят. Только после увольнения Украины корректно возвращаться к разговору об отмене санкций.