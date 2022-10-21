Омбудсмены 50 стран обсудят освобождение незаконно осужденных людей в Крыму

13:03 21 октября Киев, Украина

Украина инициировала онлайн-встречи с омбудсменами разных стран.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
 
"На этой платформе мы будем ставить вопрос, в частности, узников Кремля и граждан Украины, получивших огромные сроки заключения, которые массово штампуют российские суды", – прокомментировал он.

По его словам, в этой встрече подтвердили участие около 50 омбудсменов.

Как сообщалось, во временно захваченном рф Крыму россияне преследуют по политическим мотивам более 140 граждан Украины, из которых более 100 – это крымские татары.