Омбудсмены 50 стран обсудят освобождение незаконно осужденных людей в Крыму

Украина инициировала онлайн-встречи с омбудсменами разных стран.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
По его словам, в этой встрече подтвердили участие около 50 омбудсменов.
Как сообщалось, во временно захваченном рф Крыму россияне преследуют по политическим мотивам более 140 граждан Украины, из которых более 100 – это крымские татары.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии