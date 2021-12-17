Омбудсмена Людмилу Денисову хотят уволить

На рассмотрение парламента внесли проект постановления о проверке возможных фактов нарушения присяги омбудсменом по правам человека Людмилой Денисовой. Если такие факты подтвердят, то ее могут уволить.
Об этом идет речь в карточке документа на сайте парламента.
Инициировал проект депутат от "Слуги народа" Максим Дирдин. Он предложил создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит возможные факты нарушения присяги и подготовит выводы о наличии оснований для увольнения Денисовой.
Дело в том, что в адрес руководителей фракций и групп парламента поступило 6 заявлений от гражданина Качуры Д.М., который и требует уволить Омбудсмана за то, что она проигнорировала его журналистские обращения. Окружной админ суд Киева (ОАСК), к которому обратился мужчина, уже принял несколько решений, в которых признал противоправными эти отказы.
Качура Д.М. указывает, что решение вышеуказанных судов так и не исполнено”, – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Денисову назначили Омбудсманом в марте 2018-го, однако произошло это с нарушением процедуры, непрозрачным кулуарным способом и без консультаций с правозащитными организациями, которые критически высказывались по поводу ее кандидатуры. Денисова, кроме того, не имела и должного опыта правозащитной работы.
Летом 2019-го расследовать деятельность Омбудсмана уже требовал ряд организаций, а причиной тому стала публикация НАБУ аудиозаписей телефонных разговоров, вероятно, председателя (ОАСК) Павла Вовка и других его коллег, свидетельствовавших, среди прочего, о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины. На записях Вовк утверждает, что "яйца этой Уполномоченной у нас" .
Денисова, как свидетельствовали материалы, в обмен на отмену протоколов по выявлению у нее ложной информации в декларации согласилась отозвать ранее назначенного по ее квоте члена ВККС Андрея Козлова и заменить его более "лояльным" кандидатом. Козлов после этого заявлял о политическом мотиве его отстранения от должности.
В течение 2019-го ВККС назначала проведение квалификационной оценки судей одиозного ОАСК, но подавляющее большинство не появлялось на назначенные даты через больничные. К примеру, 17 апреля оценивания назначили для 37 судей, а на соответствующее заседание явилось всего семеро. На 21 мая из назначенных комиссией 30 судей пришли только три человека.
Об этом идет речь в карточке документа на сайте парламента.
Инициировал проект депутат от "Слуги народа" Максим Дирдин. Он предложил создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит возможные факты нарушения присяги и подготовит выводы о наличии оснований для увольнения Денисовой.
Дело в том, что в адрес руководителей фракций и групп парламента поступило 6 заявлений от гражданина Качуры Д.М., который и требует уволить Омбудсмана за то, что она проигнорировала его журналистские обращения. Окружной админ суд Киева (ОАСК), к которому обратился мужчина, уже принял несколько решений, в которых признал противоправными эти отказы.
Качура Д.М. указывает, что решение вышеуказанных судов так и не исполнено”, – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Денисову назначили Омбудсманом в марте 2018-го, однако произошло это с нарушением процедуры, непрозрачным кулуарным способом и без консультаций с правозащитными организациями, которые критически высказывались по поводу ее кандидатуры. Денисова, кроме того, не имела и должного опыта правозащитной работы.
Летом 2019-го расследовать деятельность Омбудсмана уже требовал ряд организаций, а причиной тому стала публикация НАБУ аудиозаписей телефонных разговоров, вероятно, председателя (ОАСК) Павла Вовка и других его коллег, свидетельствовавших, среди прочего, о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины. На записях Вовк утверждает, что "яйца этой Уполномоченной у нас" .
Денисова, как свидетельствовали материалы, в обмен на отмену протоколов по выявлению у нее ложной информации в декларации согласилась отозвать ранее назначенного по ее квоте члена ВККС Андрея Козлова и заменить его более "лояльным" кандидатом. Козлов после этого заявлял о политическом мотиве его отстранения от должности.
В течение 2019-го ВККС назначала проведение квалификационной оценки судей одиозного ОАСК, но подавляющее большинство не появлялось на назначенные даты через больничные. К примеру, 17 апреля оценивания назначили для 37 судей, а на соответствующее заседание явилось всего семеро. На 21 мая из назначенных комиссией 30 судей пришли только три человека.
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