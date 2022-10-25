Омбудсмен призвал исключить российский Красный Крест из международного движения за сбор донатов на армию рф

07:40 25 октября Киев, Украина

Российское национальное общество Красного Креста начало сбор средств для семей российских военных, мобилизуемых на войну против Украины. В ответ на это уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал исключить организацию по международному движению Красного Креста.

О сборе средств сообщили на сайте российского национального общества Красного Креста.



Кампания получила название #МЫВМЕСТЕ и всем желающим приобщиться к ней предлагают пожертвовать 500, 1200 или 1800 рублей. Также на

сайте Красного Креста разместили реквизиты, по которым собирают средства для российских солдат.

Глава российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что семьи мобилизованных сталкиваются с рядом трудностей, а потому им следует помогать.

“Очень важно их поддержать и оказать посильную помощь. С запросами мобилизованных семей мы будем работать в индивидуальном порядке, для нуждающихся также будут формироваться гуманитарные наборы. Уже сейчас люди могут получить психосоциальную поддержку от специалистов Российского Красного Креста”, – сказал он.

российский Красный Крест является подразделением Международного комитета Красного Креста и участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.



В МККК ситуацию сейчас не комментировали.



В связи с тем, что организация в рф собирает средства для поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, Уполномоченный Верховной

Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал:

признать деятельность российского общества Красного Креста такой, что нарушает Женевские конвенции и устав МФКК;

исключить его из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;

запретить использование эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца;

прекратить международное финансирование российского общества Красного Креста и МККК в россии.