Олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику - Данилов

19:25 14 сентября Киев, Украина

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", - отметил Данилов.



По его словам, война затрудняет работу с реестром олигархов.