Олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику - Данилов
19:25 14 сентября Киев, Украина
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику.
Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.
"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", - отметил Данилов.
По его словам, война затрудняет работу с реестром олигархов.
"Мы не контролируем части нашей территории, поэтому сложно оценить богатство некоторых людей. Но, на мой взгляд, антиолигархический закон уже заработал…Мы видим, что олигархи делают все, чтобы не попасть в реестр. Его цель - выстроить прозрачную систему, справедливое устройство отношений между бизнесом, властью и обществом", - заявил секретарь СНБО.
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