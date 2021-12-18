Олег Кипер назначен на должность прокурора Киева

Столичную прокуратуру возглавит бывший зампрокурора Киева - Олег Кипер, от него ждут продуктивной и слаженной работы.
В свою очередь, Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.
Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника Управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника Управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.
9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.
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