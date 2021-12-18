Олег Кипер назначен на должность прокурора Киева

14:25 27 Июль Киев, Украина

Столичную прокуратуру возглавит бывший зампрокурора Киева - Олег Кипер, от него ждут продуктивной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова

В свою очередь, Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.



Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника Управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника Управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.



9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.