Олаф Шольц опроверг слухи о передаче Украине ракет Taurus

09:06 12 августа Киев, Украина

Как утверждала ранее служба ВВС Германии, правительством ФРГ уже дан "зеленый свет" на поставку ракет Taurus для ВСУ. Однако канцлер страны Олаф Шольц во время дебатов на немецком телеканале N-TV заявил, что никаких новых решений по вопросу передачи Германией ракет Taurus Украине сейчас нет.

"Мне нечего сообщить по этому вопросу, так как ничего нового при таком положении дел нет. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, а также тяжелой артиллерии, а также танков", - пояснил глава правительства ФРГ.

По его словам, Берлин продолжит сотрудничество с партнерами по дальнейшей военной помощи Украине.

Немецкие СМИ позже заявили, что правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако их могут модифицировать.