Окружение Путина выясняет отношения, "пропал" не только Шойгу

07:41 24 марта Киев, Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться на публике и в СМИ с 11 марта, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова , исчезновение Шойгу и других силовиков может свидетельствовать о том, что они "выясняют отношения".

11 марта Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, а также вручил награды военным, «отличившимся в специальной военной операции», в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Сообщения об этом — последние в профиле Шойгу на сайте министерства.



Следующие сообщения о Шойгу датируются 18 марта. На сайте Кремля говорится, что глава Минобороны участвовал в совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило по видеосвязи. Фотографии и видео со встречи Кремль не публиковал.



В тот же день Первый канал показал, как Шойгу вручает награды участникам «спецоперации». В репортаже говорилось, что награждение произошло «сегодня», но кадры совпали с теми, которые Минобороны опубликовало 11 марта, заметили журналисты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сейчас проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации об Украине, пошли на такую авантюру.