Около 60% всех объектов по Украине уже подключены к теплу - Шмыгаль
18:03 08 ноября Киев, Украина
60% украинские объекты подключены к отоплению. Две области обеспечены теплом полностью, еще в пяти регионах этот показатель составляет около 85%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые производит россия. Около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", - отметил он.
По словам Шмыгаля, Кабмин, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме.
"Закупаем резервное оборудование, готовим дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям", - заявил премьер.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии