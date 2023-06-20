Около 50 государств ООН осудили попытки россии оправдать войну в Украине лживыми нарративами

10:59 12 июля Киев, Украина

Страна-агрессор россия продолжает злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации, а также пытается отвлечь внимание международного сообщества от нарушений ею Устава ООН и других норм международного права.

Об этом говорится в заявлении, подписанном около 50 странами ООН.

«Мы отвергаем усилия рф по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах, в частности, путем навешивания на других ярлыков неофашистов и неонацистов, которые не имеют под собой никаких оснований», — указано в документе.

При этом они отметили, что неофициальная встреча, организованная российскими представителями для членов Совета, является ещё одной циничной и прозрачной попыткой оправдать вторжение в Украину – неспровоцированное, полномасштабное и незаконное.



Кроме того, государства отметили, что и в дальнейшем будут осуждать нацизм, неонацизм, антисемитизм, антиромский расизм и другие формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

В числе подписантов заявления – Украина, страны ЕС, США, Австралия, Канада, Хорватия, Грузия и Япония, а также Молдова, Черногория и Великобритания.