Около 500 раненых ч/мобилизованных орков направлены в больницы Горловки - Генштаб

В больничные учреждения Горловки по направлению Майорска с 10 по 16 ноября было доставлено около 500 раненых военнослужащих россии, значительная часть которых - недавно мобилизованные. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 ноября.

Также подтверждено огненное поражение района сосредоточения россиян в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больницы на временно оккупированной территории АР Крым.

Как отметили в Генштабе, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рф.

Бойцы украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

Напомним, за сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Также сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задач на юге Украины. В результате были уничтожены 26 российских захватчиков и два танка.