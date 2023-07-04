Оккупированные территории Луганщины: детские центры стали госпиталями

На оккупированных территориях Луганской области российские военные превратили два детских оздоровительных центра в военные госпитали, где сейчас находятся более 200 раненых военнослужащих.
Эту информацию сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем официальном обзоре с фронта на странице Facebook.
Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и злоупотреблять детскими учреждениями, которые временно находятся под их контролем, превращая их в медицинские центры для оказания помощи своим раненым военнослужащим.
Один из таких случаев имел место в населенном пункте Макарово Луганской области, где российские военные приспособили детский оздоровительный лагерь военным госпиталем, в котором на данный момент находятся более 100 раненых оккупантов.
Вся территория лагеря занята российской военной техникой и блокпостами, при этом жилые дома местного населения находятся в непосредственной близости.
Подобная ситуация также наблюдается в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты превратили детский оздоровительный лагерь "Елочка" в военный госпиталь. Более 100 раненых захватчиков находятся на лечении здесь. Территория лагеря также используется для хранения военной техники.
Эту информацию сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем официальном обзоре с фронта на странице Facebook.
Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и злоупотреблять детскими учреждениями, которые временно находятся под их контролем, превращая их в медицинские центры для оказания помощи своим раненым военнослужащим.
Один из таких случаев имел место в населенном пункте Макарово Луганской области, где российские военные приспособили детский оздоровительный лагерь военным госпиталем, в котором на данный момент находятся более 100 раненых оккупантов.
Вся территория лагеря занята российской военной техникой и блокпостами, при этом жилые дома местного населения находятся в непосредственной близости.
Подобная ситуация также наблюдается в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты превратили детский оздоровительный лагерь "Елочка" в военный госпиталь. Более 100 раненых захватчиков находятся на лечении здесь. Территория лагеря также используется для хранения военной техники.
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