Оккупированные территории Луганщины: детские центры стали госпиталями

09:40 04 июля Киев, Украина

На оккупированных территориях Луганской области российские военные превратили два детских оздоровительных центра в военные госпитали, где сейчас находятся более 200 раненых военнослужащих.

Эту информацию сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем официальном обзоре с фронта на странице Facebook.

Российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и злоупотреблять детскими учреждениями, которые временно находятся под их контролем, превращая их в медицинские центры для оказания помощи своим раненым военнослужащим.

Один из таких случаев имел место в населенном пункте Макарово Луганской области, где российские военные приспособили детский оздоровительный лагерь военным госпиталем, в котором на данный момент находятся более 100 раненых оккупантов.

Вся территория лагеря занята российской военной техникой и блокпостами, при этом жилые дома местного населения находятся в непосредственной близости.

Подобная ситуация также наблюдается в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты превратили детский оздоровительный лагерь "Елочка" в военный госпиталь. Более 100 раненых захватчиков находятся на лечении здесь. Территория лагеря также используется для хранения военной техники.