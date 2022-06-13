Оккупированные районы Харьковской области покинули более 1700 человек

19:54 13 июня Киев, Украина

Волонтеры организовали безопасную эвакуацию более 1700 человек из оккупированных районов Харьковской области. Спасение происходило под угрозой обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.

Об этом говориться в сообщении организации "Помогаем уехать".

Волонтеры рассказали, что желающие эвакуироваться пешком пересекали дамбу у поселка Печенеги. Там их встречали волонтеры гуманитарных штабов Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv и "Несокрушимый Харьков" совместно с представителями Красного Креста.

Среди тех, кого удалось вывезти – жители Купянской, Великобурлукской, Изюмской и Волчанской громад.