Оккупированные районы Харьковской области покинули более 1700 человек

Волонтеры организовали безопасную эвакуацию более 1700 человек из оккупированных районов Харьковской области. Спасение происходило под угрозой обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.
Об этом говориться в сообщении организации "Помогаем уехать".
Волонтеры рассказали, что желающие эвакуироваться пешком пересекали дамбу у поселка Печенеги. Там их встречали волонтеры гуманитарных штабов Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv и "Несокрушимый Харьков" совместно с представителями Красного Креста.
Среди тех, кого удалось вывезти – жители Купянской, Великобурлукской, Изюмской и Волчанской громад.
Об этом говориться в сообщении организации "Помогаем уехать".
Волонтеры рассказали, что желающие эвакуироваться пешком пересекали дамбу у поселка Печенеги. Там их встречали волонтеры гуманитарных штабов Help me Kharkiv, Eventroom, D20 Kharkiv и "Несокрушимый Харьков" совместно с представителями Красного Креста.
Среди тех, кого удалось вывезти – жители Купянской, Великобурлукской, Изюмской и Волчанской громад.
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