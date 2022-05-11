Оккупированную Херсонскую область хотят включить в состав россии без референдума

14:20 11 мая Киев, Украина

Оккупационные власти Херсонской области Украины, которая временно находится под контролем российских военных, заявили о намерении попросить владимира путина присоединить регион к россии.

Об этом сообщаьт российске СМИ.



В сообщении цитируется называемый заместитель главы новой «военно-гражданской администрации» региона Кирилл Стремоусов

«Никаких "ХНР" на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к путину, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона российской федерации», — заявил Стремоусов.

По словам Стремоусова, "администрация" области также намерена перевести регион под законодательство россии уже до конца этого года. Он добавил, что структура власти в Херсонской области будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.

Также по словам Стремоусова между оккупированными рф Крымом и Херсонской областью восстановлено железнодорожное движение, сейчас оно используется лишь военными.

Пресс-секретарь путина Песков, заявил, что просьба "властей" Херсонщины будет тщательно оценена юристами и правовиками. Потому что подобные решения должны иметь "четкую юридическую подоплеку" и быть "абсолютно легитимными", как это было с Крымом".

В свою очередь в Офисе президента Украины заявили, что украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не выдумывали оккупанты.