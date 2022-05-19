Оккупированная территория зависит от ее жителей

"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - Песков.