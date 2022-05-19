Оккупированная территория зависит от ее жителей

15:42 19 мая Киев, Украина

В Кремле говорят, что хотят выслушать жителей оккупированных территорий.

 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя
 
"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - Песков.
 
Отвечая на вопрос журналистов, решила ли Россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента Владимира Путина, который в начале войны говорил, что оккупации украинских территорий не будет, Песков заявил, что "противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.

По словам представителя Кремля, на этих территориях "нужно просто обеспечивать жизнедеятельность, гарантировать социальное обеспечение", поскольку "многие районы сейчас находятся без света, канализации, воды".
 
"Этим нужно заниматься. Необходимостью первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях, и делаются подобные заявления", – подытожил Песков.