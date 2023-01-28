Оккупанты завезли в Запорожскую область 800 полицейских из россии

Из Ростовской области и Краснодарского края рф во временно оккупированный украинский Мелитополь прибыли 800 полицейских. Об этом накануне сообщил мэр города Иван Федоров.
По словам Федорова, эти полицейские сначала собираются в Мелитополе, а затем разъезжаются по захваченным районам Запорожской области.
Он добавил, что прибывших полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан.
Ранее Федоров сообщил, что российские захватчики готовят для украинцев новые тюрьмы. Оккупационные власти намерены создать на временно захваченных территориях 28 исправительных колоний, из них три – в Запорожской области.
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