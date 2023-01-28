Оккупанты завезли в Запорожскую область 800 полицейских из россии

11:50 28 января Киев, Украина

Из Ростовской области и Краснодарского края рф во временно оккупированный украинский Мелитополь прибыли 800 полицейских. Об этом накануне сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты отчитались в росСМИ, что завезли в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края", – проинформировал он.

По словам Федорова, эти полицейские сначала собираются в Мелитополе, а затем разъезжаются по захваченным районам Запорожской области.

"На самом деле оккупанты испытывают кадровый голод и страх. Местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым. Пришлось искать кадры в россии", – отметил мэр.

Он добавил, что прибывших полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан.

Ранее Федоров сообщил, что российские захватчики готовят для украинцев новые тюрьмы. Оккупационные власти намерены создать на временно захваченных территориях 28 исправительных колоний, из них три – в Запорожской области.