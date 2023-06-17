Оккупанты завезли на Луганщину крематории из-за значительных потерь - ОВА

На последнем брифинге 16 июня начальник Луганской областной военной администрации, Артем Лысогор, сообщил о повышенном количестве госпиталей и появлении двух передвижных крематориев, привезенных врагом на Луганщину из-за значительных потерь, которые они понесли.
Он отметил, что враг постоянно стремится наносить удары и наступать, однако наши бойцы успешно отражают эти атаки и иногда даже перехватывают инициативу.
Он отметил, что враг постоянно стремится наносить удары и наступать, однако наши бойцы успешно отражают эти атаки и иногда даже перехватывают инициативу.
Глава Луганской областной военной администрации также отметил, что открытие большого числа новых военных госпиталей на временно оккупированной территории свидетельствует о значительных потерях среди российских войск.
Кроме того, поступила информация о прибытии двух экипажей мобильных крематориев в Луганск вчера, что свидетельствует о серьезной обстановке и необходимости утилизации погибших на стороне противника.
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