18:12 16 июня Киев, Украина

На последнем брифинге 16 июня начальник Луганской областной военной администрации, Артем Лысогор, сообщил о повышенном количестве госпиталей и появлении двух передвижных крематориев, привезенных врагом на Луганщину из-за значительных потерь, которые они понесли.



Он отметил, что враг постоянно стремится наносить удары и наступать, однако наши бойцы успешно отражают эти атаки и иногда даже перехватывают инициативу.

"Ситуация стабильна, мы наблюдаем движение врага в зоне, которую он контролирует, и видим его перемещения. Наши Вооруженные силы наносят значительные потери противнику", - подчеркнул он.

Глава Луганской областной военной администрации также отметил, что открытие большого числа новых военных госпиталей на временно оккупированной территории свидетельствует о значительных потерях среди российских войск.

"Ранее они пытались содержать раненых в этих госпиталях для восстановления, но сейчас происходит первичное лечение, после чего раненые возвращаются на боевую службу", - добавил Лысогор.

Кроме того, поступила информация о прибытии двух экипажей мобильных крематориев в Луганск вчера, что свидетельствует о серьезной обстановке и необходимости утилизации погибших на стороне противника.