Оккупанты записывали видео своих преступлений

12:15 12 мая Киев, Украина

В Харьковской области в телефонах оккупантов находят записи зверств, которые те совершали ранее в других областях Украины, в частности на Киевщине.

Об этом рассказал глава Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

"Мое субъективное видение, что все они все понимали — и где находятся, и что делают. Особенно смешно звучит это оправдание из уст тех, кто побывал на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей, а затем были переброшены сюда, на харьковское направление. Кроме того, бесспорными доказательствами становится тот контент, те зверства, которые они творили по отношению к украинцам, и который мы извлекаем из мобильных телефонов оккупантов..." - заявил Роман Дудин.

По словам Дудина, уже установлены данные этих оккупантов - где они живут, чем занимаются. Даже тех, кто еще находится в плену.