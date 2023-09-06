Оккупанты заминировали маршрут наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский, заявил, что оккупационные силы заминировали маршрут наблюдателей МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Об этом сообщает Telegram-канал Александра Тарнавского.
Регулярная ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в условиях агрессии со стороны россии в Украине. Задачей сотрудников агентства является наблюдение за состоянием безопасности атомной станции.
Тарнавский подчеркнул, что украинские саперы обнаружили вражеские минные устройства на маршруте МАГАТЭ, и эти противопехотные мины были успешно обезврежены.
Об этом сообщает Telegram-канал Александра Тарнавского.
Регулярная ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в условиях агрессии со стороны россии в Украине. Задачей сотрудников агентства является наблюдение за состоянием безопасности атомной станции.
Тарнавский подчеркнул, что украинские саперы обнаружили вражеские минные устройства на маршруте МАГАТЭ, и эти противопехотные мины были успешно обезврежены.
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