Оккупанты заминировали маршрут наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС - Тарнавский

09:18 01 сентября Киев, Украина

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский, заявил, что оккупационные силы заминировали маршрут наблюдателей МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает Telegram-канал Александра Тарнавского.

Регулярная ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в условиях агрессии со стороны россии в Украине. Задачей сотрудников агентства является наблюдение за состоянием безопасности атомной станции.

Тарнавский подчеркнул, что украинские саперы обнаружили вражеские минные устройства на маршруте МАГАТЭ, и эти противопехотные мины были успешно обезврежены.
 
"Саперы, действующие на Запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии", - сообщил Тарнавский.