Оккупанты забрали ракетоносители с Черного моря из-за шторма - Гуменюк

По данным на утро 7 февраля, в Черном море не зафиксировано российских ракетоносителей из-за мощного шторма.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона.
Гуменюк отметила, что в Азовском море также шторм, но не такой мощный – 2-3 балла.
Несмотря на это, рф вывела свои корабли – сейчас их в Азовском море нет, а исследование надводной обстановки оккупанты осуществляют дистанционно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии