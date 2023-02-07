Оккупанты забрали ракетоносители с Черного моря из-за шторма - Гуменюк

11:33 07 февраля Киев, Украина





Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона. По данным на утро 7 февраля, в Черном море не зафиксировано российских ракетоносителей из-за мощного шторма Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона.

"В море продолжает бушевать очень мощный шторм. Как для Черного моря, то он максимально мощный – раньше такого не фиксировалось – это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но они не являются ракетоносителями – они собирают информацию о надводной обстановке",- отметила она.



Гуменюк отметила, что в Азовском море также шторм, но не такой мощный – 2-3 балла.



Несмотря на это, рф вывела свои корабли – сейчас их в Азовском море нет, а исследование надводной обстановки оккупанты осуществляют дистанционно.