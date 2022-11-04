Оккупанты за сутки нанесли 4 ракетных и 28 авиационных ударов и 45 обстрелов из РСЗО - сводка

09:01 04 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Генштаб ВСУ утром 4 ноября.



За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов



Также за сутки противник нанес четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.



Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории республики беларусь.



На других направлениях враг осуществлял обстрелы: Рашисты атакуют подразделения Сил обороны вдоль линии фронта, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым домам.Об этом сообщает Генштаб ВСУ утром 4 ноября.За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.Также за сутки противник нанес четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории республики беларусь.На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфин Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;

- из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфин Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка;

- из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка; на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье;

- из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении - со всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское; на Новопавловском направлении - со всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка; на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки; на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до 30 вылетов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражением оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили три БпЛА Shahed-136.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили пункт управления врага, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.