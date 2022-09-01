Оккупанты вывезли из Мелитополя миллионы тонн зерна - мэр

Об этом во время телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

"Абсолютно точно эта цифра уже составляет миллионы тонн. И мы четко понимаем, что эта проблема будет нарастать, потому что они воруют не только наше зерно, но и все другие товары с наших складов. Они воруют станки с наших предприятий. Воруют все, что видят", - сказал городской голова.