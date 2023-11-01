Оккупанты вывели всех своих военных из беларуси - Госпогранслужба

17:37 31 октября Киев, Украина

По словам представителя Государственной пограничной службы, ситуация на границе россии с беларусью на данный момент полностью под контролем. Россия завершила ротацию своих военных подразделений в беларуси и не вводила новые войска.



Андрей Демченко отметил, что на границе не наблюдается перемещений личного состава или военной техники россии. Все учения проводятся на полигонах, и пограничная служба тщательно мониторит ситуацию и потенциальные угрозы.



Согласно его заявлению, россия провела вывод своих военных подразделений из беларуси в рамках ротации и не перебросила на территорию беларуси новые силы. Он также уточнил, что на территории беларуси осталось некоторое количество российских военных, но они скорее представляют собой обслуживающий персонал для технических средств, которые остались в беларуси.



Что касается наемников из россии, то их количество в беларуси, по данным Демченко, невелико и составляет менее тысячи человек.