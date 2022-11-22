Оккупанты, вероятно, сжигали погибших солдат на свалке под Херсоном - The Guardian

Во время оккупации Херсона российская администрация, вероятно, сжигала тела погибших русских солдат на местной свалке.
Об этом рассказывает The Guardian.
Об этом рассказывает The Guardian.
Журналисты The Guardian посетили полигон, расположенный на северо-западной окраине города, через пять дней после освобождения Херсона и пообщались с сотрудниками полигона, а также с несколькими жителями города.
По словам собеседников издания, летом, на исходе оккупации, военные сделали свалку запретной зоной и закрыли ее от посторонних глаз. Жители рассказали, что видели, как туда подъезжали российские открытые грузовики с черными мешками, которые выбрасывали и затем поджигали, из-за чего воздух наполнялся густым едким дымом и запахом горящей плоти.
В то же время мужчина сказал, что не видел, принадлежали ли тела российским солдатам или гражданским.
40-летняя жительница Херсона Ирина рассказала The Guardian, что каждый раз, когда ВСУ обстреливали россиян, они вывозили останки тел на свалку и сжигали.
Еще одна работница свалки Светлана вообще рассказала, что оккупанты установили блокпост на въезде на территорию полигона и не пропускали в место сожжения никого чужого.
Жители большого многоквартирного дома напротив свалки рассказали, что, когда свалка горела, поднималось большое облако дыма и наполняло воздух невыносимым запахом разложения.
Сообщения о сжигании тел подтвердили The Guardian десятки других херсонцев.
В конце июня Украина активно отбивала город, и Киев использовал ракеты Himars, чтобы нанести серьезный ущерб мостам через Днепр, уничтожить российские склады боеприпасов и нанести удар по артиллерии и живой силе противника, отмечает издание. Примерно в это же время, по словам жителей, военные начали использовать свалку.
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