Оккупанты ведут наступательные действия на нескольких направлениях - Генштаб

Захватчики ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 16 августа.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории беларуси.
На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.
Также в Генштабе сообщают, что на Харьковском направлении россияне задействовали ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.
На Славянском направлении враг вел обстрел возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.
На Краматорском направлении военные рф продолжали обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Ведется наступление в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.
Вражеские подразделения вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка - Бахмутское и Стряповка - Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское - Бахмутское и Горловка - Железное боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении военные рф обстреливали из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведут наступление в направлении Старомихайловка - Невельское, боевые действия продолжаются.
В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.
Кроме того, оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.
На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белой Криницы, Андреевки и Лозового.
Как отмечают в Генштабе, попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай - Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.
В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории беларуси.
На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.
Также в Генштабе сообщают, что на Харьковском направлении россияне задействовали ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.
На Славянском направлении враг вел обстрел возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.
На Краматорском направлении военные рф продолжали обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Ведется наступление в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.
Вражеские подразделения вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка - Бахмутское и Стряповка - Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское - Бахмутское и Горловка - Железное боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении военные рф обстреливали из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведут наступление в направлении Старомихайловка - Невельское, боевые действия продолжаются.
В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.
Кроме того, оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.
На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию недалеко от Белой Криницы, Андреевки и Лозового.
Как отмечают в Генштабе, попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай - Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.
В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.
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