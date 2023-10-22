Оккупанты в панике из-за прорыва украинских войск на левобережье Херсонщины - ISW

10:10 22 октября Киев, Украина

Институт изучения войны (ISW) сообщает о массовой панике в оккупационных российских войсках. Такое паническое настроение отражают и публикации российских блогеров.

Российские пропагандисты резко изменили риторику из-за прорыва украинских воинов на левый берег Херсонской области и кричат о том, что ВСУ угрожают им в этом районе.

В рф уверяют своих граждан, что прорыв ВСУ на левый берег "не столь глобальный". Однако паника растет и среди пропагандистов.

Украинские военные, тем временем, заявили о ведении боев за полный контроль над селом Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские провоенные блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, но не соглашались по масштабам этих позиций. Один из них утверждал, мол, украинские войска продвинулись почти в двух километрах к югу от населенного пункта. Другой говорил, что украинские силы контролируют все Крынки, а третий попытался опровергнуть это утверждение, убеждая, что россияне вытеснили украинцев с позиций на южной окраине села.

В ISW отмечают, что пропагандисты пытаются приуменьшить поражения армии рф и рассказывают, что те все еще обстреливают украинские позиции у Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр) и железнодорожному Антоновскому мосту к северу от Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от Днепра).

Один блогер сказал, что боевые действия велись вблизи Крынок и Песчановки (12 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра).

В ISW отмечают, что украинские Силы обороны сохраняют присутствие на левом берегу Херсона после того, как в ночь с 17 на 18 октября начали более масштабные, чем обычно, наземные операции.

Ранее в ISW уже сообщалось, что украинские военные продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились в селе Крынки.

Кроме того, на текущей неделе ISW сообщил, что ВСУ высадились на левобережье Херсонщины и заняли позиции врага.