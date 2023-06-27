Оккупанты в Крыму используют захваченные порты для военной транспортировки - ЦНС

18:38 27 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном Крыму, оккупанты используют захваченную портовую инфраструктуру для перевозки военного груза, такие данные поступили из Центра национального сопротивления.

По информации, полученной от Центра национального сопротивления, в керченском морском рыбном порту начиная с июня было зафиксировано ежедневное разгружение как минимум одного железнодорожного парома.

Кроме того, Керченский морской порт используется для выгрузки вагонов-цистерн и крытых вагонов. Наблюдалось также присутствие военной техники на платформах нескольких вагонов.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что врагу отсутствует полноценное железнодорожное сообщение между временно оккупированными территориями АР Крым и территорией российской федерации из-за повреждения железнодорожного участка моста через Керченский пролив.