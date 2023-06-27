Оккупанты в Крыму используют захваченные порты для военной транспортировки - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму, оккупанты используют захваченную портовую инфраструктуру для перевозки военного груза, такие данные поступили из Центра национального сопротивления.
По информации, полученной от Центра национального сопротивления, в керченском морском рыбном порту начиная с июня было зафиксировано ежедневное разгружение как минимум одного железнодорожного парома.
Кроме того, Керченский морской порт используется для выгрузки вагонов-цистерн и крытых вагонов. Наблюдалось также присутствие военной техники на платформах нескольких вагонов.
Центр национального сопротивления подчеркнул, что врагу отсутствует полноценное железнодорожное сообщение между временно оккупированными территориями АР Крым и территорией российской федерации из-за повреждения железнодорожного участка моста через Керченский пролив.
По информации, полученной от Центра национального сопротивления, в керченском морском рыбном порту начиная с июня было зафиксировано ежедневное разгружение как минимум одного железнодорожного парома.
Кроме того, Керченский морской порт используется для выгрузки вагонов-цистерн и крытых вагонов. Наблюдалось также присутствие военной техники на платформах нескольких вагонов.
Центр национального сопротивления подчеркнул, что врагу отсутствует полноценное железнодорожное сообщение между временно оккупированными территориями АР Крым и территорией российской федерации из-за повреждения железнодорожного участка моста через Керченский пролив.
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