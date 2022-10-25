Оккупанты в Херсоне ищут желающих вступить в тероборону

14:07 25 октября Киев, Украина

Оккупанты в Херсоне призывают людей вступать в тероборону.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Пока россияне рассказывают о 87% поддержки на референдуме и "преступлениях киевского режима", почему-то желающих защищать "народную власть", нет. По городу ходят агитаторы оккупантов и расклеивают листовки, но все напрасно.



В Украине с самого начала полномасштабного вторжения возникали очереди людей, встававших в защиту своей Родины. В том же Херсоне, 1 марта, гражданские мужчины приняли бой с российскими военными, имея на вооружении только коктейли Молотова. Тогда в Сиреневом парке города россиянами было убито более 20 героев.



В то же время, местные не желают воевать на стороне оккупантов, что еще раз демонстрирует настоящий уровень "поддержки" россиян в городе, а не те фантасмагорические цифры, которые рисует кремль.