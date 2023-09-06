08:55 17 августа Киев, Украина

Оккупационная администрация Горловки (временно захваченные земли Донецкой области) пожаловалась в москву из-за больших потерь среди мобилизованных жителей города.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



По данным Центра, в Горловке с начала полномасштабного вторжения россии погибли более 20 тысяч человек, которых принудительно мобилизовали в 2022 году. Из-за этого в городе растет социальное напряжение.



Оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, чтобы восполнить потери. Однако местные коллаборационисты жалуются, что это приведет к еще большему социальному напряжению в городе.



Мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением. Из жителей ВОТ формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают на украинские отряды.



Цели "спецоперации" россии не достигаются и постоянно меняются. В прошлом году для достижения эфемерных целей было мобилизовано 300 тысяч граждан рф. Результатом этой мобилизации стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой рф.



В результате россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на ВОТ, чтобы не выводить свое население из транса пропаганды и не потерять популярность войны.