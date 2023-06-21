Оккупанты в Геническе в панике: готовятся к "эвакуации"

10:02 21 июня Киев, Украина

В оккупированном Геническе оккупанты испытывают страх в связи с продвижением Сил обороны Украины, и они активно разрабатывают план для своего побега.

Такую информацию предоставил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
 
"Российские оккупационные войска активно распространяют информацию о возможности эвакуации в случае успешного наступления украинских вооруженных сил",- говорится в официальном сообщении.

Согласно данным штаба, жители Геническа получают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами мест для эвакуации на свои мобильные телефоны, что, в свою очередь, вызывает панические настроения.