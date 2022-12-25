Оккупанты ужесточают террор населения в Мелитополе и Васильевке

08:20 25 декабря Киев, Украина

Во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты планируют ввести круглосуточный “комендантский час” по меньшей мере на неделю. Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона новостей глава города Иван Федоров.

"В данный момент они (оккупанты, - ред.) запускают пропаганду, что 25 декабря будет полноценный комендантский час до 2-3 января. Такие объявления появились в некоторых городах, но в большинстве в селах. В городе Мелитополе они также обсуждают это", - рассказал он

По его словам, россияне боятся коммуникации между местным населением, украинскими военными и разведкой, результатом которой является уничтожение по меньшей мере 10 российских группировок и военных баз еженедельно.

Террор на временно оккупированных территориях Запорожской области усиливается с каждым днем, отметил Федоров.

Глава города сообщил, что захватчики закрывают целые районы, пытаются искать партизан, представителей сил сопротивления, однако им это не удается.

Он отметил, что россияне устанавливают мобильные блокпосты прямо посреди города, через которые также производят фильтрацию.

По его словам, Мелитополь ныне превратился в логистический и административный центр российских оккупантов, “который они закрыли и где удерживают людей как заложников”.

Кроме того, во временно захваченной врагом Васильевке Запорожской области, где стоит блокпост оккупантов, российские войска ввели длительный комендантский час. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 4 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту", - говорится в сводке Генштаба.

Отметим, что 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв.