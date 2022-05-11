Оккупанты уже начали просить командование засекретить их участие в войне с Украиной

11:31 11 мая Киев, Украина

Военные армии страны-агрессора начинают обдумывать военное поражение россии. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины