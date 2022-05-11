Оккупанты уже начали просить командование засекретить их участие в войне с Украиной

Военные армии страны-агрессора начинают обдумывать военное поражение россии. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
▪️ Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил россии. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство.
▪️ Военной разведкой Украины, в частности, установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующаяся на аэродром "Хурба" Хабаровского края. Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в России "Борисоглебск" и "Мариновка".
▪️ Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать требуя в командовании предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части.
ГУР Минобороны Украины опубликовало список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка и напомнило, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.
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