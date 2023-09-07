Оккупанты усиливают оборону: российское командование перебросило военных на юг

По информации, полученной из Military Media Center, временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии россии, полковник Николай Уршалович, заявил на брифинге, что российское командование ведет переброску военных с других направлений на юг для усиления обороны.
Уршалович отметил, что вражеские силы усиливают подразделения, ответственные за оборону на бердянском и мелитопольском направлениях, за счет перегруппировки сил и резервов.
В то время как враг столкнулся с значительными потерями, он продолжает наступление на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, а также предпринимает попытки контратаковать на бахмутском направлении.
Уршалович отметил, что вражеские силы усиливают подразделения, ответственные за оборону на бердянском и мелитопольском направлениях, за счет перегруппировки сил и резервов.
В то время как враг столкнулся с значительными потерями, он продолжает наступление на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, а также предпринимает попытки контратаковать на бахмутском направлении.
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